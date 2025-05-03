العدل الدولية تنظر في دعوة سودانية ضد الإمارات

العالم - بانوراما

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في دعوى رفعتها الحكومة السودانية ضد الإمارات، تتهمها فيها بدعم قوات الدعم السريع المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية ضد قبيلة المساليت في إقليم دارفور.



وأكد القائم بأعمال وزير العدل السوداني، معاوية عثمان، أن الدعم الإماراتي كان المحرك الرئيسي للجرائم التي شملت القتل والاغتصاب والتهجير ونهب الممتلكات.



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وطالب السودان المحكمة بإصدار أوامر مؤقتة تلزم الإمارات بوقف الدعم وتعويض الضحايا. من جانبها، نفت الإمارات الاتهامات ووصفتها بالخدعة السياسية، مشددة على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار.



تزامن ذلك مع تقرير لمنظمة العفو الدولية يوثق انتهاكات جنسية وجرائم ضد المدنيين في دارفور، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

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