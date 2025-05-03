الإحتلال الإسرائيلي يستهدف سفينة'الضمير'قبالة مالطا.. إليكم التفاصيل!

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وقال المتحدث باسم الأسطول إن السفينة تعرضت لضربة استهدفت جهاز توليد الكهرباء، ما أدى الى احتراق مقدمتها وإصابة هيكلها بأضرار.

وذكرت شبكة سي ان ان أن الهجوم الإسرائيلي أحدث ثقبا في السفينة، وبالتالي فإن مصيرها الغرق . وكانت السفينة قادمة من تونس، وعلى متنها ثلاثون ناشطا حقوقيا دوليا.



حركة حماس ادانت، الهجوم الإسرائيلي على السفينة ، واعتبرته جريمة قرصنة وإرهاب دولة منظم، مؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويستدعي موقفا دوليا حازما.



كما نددت حركة الجهاد الإسلامي بالقصف الإسرائيلي لسفينة الحرية المتجهة إلى غزة، ورأت فيه دليلا جديدا على استخدامه التجويع سلاح حرب.



بدورها استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولجان المقاومة في فلسطين استهداف السفينة، وقالتا إنه يشكل قرصنة، ويعبر عن إجرام وفاشية لا حدود لها.



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من جهته اعتبر حزب الله ان هذه الجريمة كما سائر الجرائم ما كانت لتقع لولا ‏الدعم الأميركي الفاضح لهذا الكيان المؤقت،واكد حزب الله أن هذا الكيان المارق لا يحترم أي قرارات دولية ولا يتورع عن استخدام كل الوسائل المحرمة دوليا.



تحالف أسطول الحرية اوضح بدوره ان السفينة كانت تشارك في مهمة إنسانية سلمية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وتحمل على متنها نشطاء ومتطوعين من أكثر من احدة وعشرين دولة، بينهم شخصيات عامة وحقوقية.وطالب التحالف حكومة مالطا بالتحرك العاجل للوفاء بالتزاماتها الدولية، مشددا على أن الصمت تجاه هذا الانتهاك يمثل خرقا للقانون الدولي.



بدوره حمل زاهر البيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة،إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي أذى قد يلحق بالركاب، ودعا السلطات المالطية إلى التحرك الفوري بموجب القانون الدولي، باعتبار أن الحادث وقع ضمن نطاق مسؤوليتها البحرية.



يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هددت مرارا باستخدام القوة لاعتراض أي سفن تحاول الوصول إلى غزة، وسبق أن هاجمت عام 2010 السفينة مرمرة ضمن أسطول الحرية في سواحل فلسطين، مما أسفر وقتها عن مقتل عشرة أتراك، واعتقال الناشطين الآخرين على متن السفينة.

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