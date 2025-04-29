وفد من حماس يبحث في مصر رؤية الحركة لوقف إطلاق النار

العالم – خاص بالعالم

استكمالا لجهود حماس الحثيثة لوقف اطلاق النار في القطاع وصل وفد من الحركة برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة برفقة خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين ونزار عوض الله إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وبالفعل بدأ الوفد لقاءاته ببحث عدة ملفات هامة مع المسؤولين المصريين بدأها ببحث رؤية حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار.

كما سيبحث جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وبعض التداعيات الفلسطينية الداخلية وسبل التعامل معها. وعلى المستوى الانساني سيبحث تداعيات جرائم الاحتلال من تجويع اهل غزة وضرورة التحرك الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية وتزويد القطاع بالغذاء والدواء.



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اهداف توجه وفد حمساوي الى القاهرة كان اعلنها القيادي طاهر النونو بانها تهدف الى بحث رؤية الحركة لوقف العدوان مع الوسطاء المصريين تلك الرؤية الرافضة لطرح سلاح المقاومة او المقاومين للتفاوض مؤكدا ان سلاح المقاومة سيبقى طالما بقيَ الاحتلالُ على الأرض الفلسطينية كما اوضح ان الجانب المصري سيطلعهم على مُستجَداتِ مقترح الاتفاق.

ووسط استمرار المفاوضات خرج مسؤول في حماس اكد سعي الحركة لعقد هدنة في القطاع تبلغ مدتها خمس سنوات كما جدد تأكيد الحركة استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة مقابل وقف الحرب بشكل كامل.

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