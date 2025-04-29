علما الشعب.. بلدة ظل أهاليها متمسكين بكنيستهم وإسلامهم وجنوبهم

العالم - يوم أخرجنا

تعد علما الشعب؛ البلدة المسيحية الأولى في القطاع الغربي. هجر العدو الإسرائيلي نصف أهلها منذ بداية طوفان الأقصى ، بقي عدد منهم متعلقين بتراب الأرض .. لكن في الـ23 من أيلول، خرج كل أهالي البلدة واحتلتها إسرائيل ودمرت كل تفاصيلها.

ويروي عدد من الأهالي العائدين قصة نزوحهم غداة يوم العدوان...

أبو عيد آخر مَنْ خرج مِن علما الشعب، وأول من دخل إليها بعد تحريرها، التفاصيل في علما الشعب تشرح حجم الوحشية الإسرائيلية فغيرت معالم القرية..

هذا الحي هو القرية الميلادية القديمة في بلدة علما الشعب، أحياء بأمها وأبيها غيرتها معالم الحرب بعض الاستهدافات الاسرائيلية للبلدة، وتحديدا بالأخص أن علما الشعب هي بلدة تاريخية قديمة، ومعظم بيوتها هي من الطين.. كانت الأفراح تعم علما.

وبعد الـ23 من أيلول احتل العدو الإسرائيلي هذه البلدة ودمر بيوته وهجر أهله ولكن في صباح السابع والعشرين من تشرين وبعد وقف إطلاق النار وخروج العدو من هذه البلدة عاد البعض منهم ...

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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