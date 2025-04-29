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سفير إيران في بيروت: ندعم لبنان واستقلاله

سفير إيران في بيروت: ندعم لبنان واستقلاله
الخميس ٢٤ أبريل ٢٠٢٥ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

زار سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ‎مجتبى أماني، مقر وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية، حيث قدّم توضيحات للجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها مؤخرًا، مبيّنًا أنّ مضمونها جاء عامًّا وشاملًا ينطبق على جميع الدول دون استثناء، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم-لبنان

وتأتي هذه الزيارة لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة، إذ أوضح السفير أماني ضرورة الحيلولة دون تمكين الأعداء من إيقاع الفرقة بين إيران ولبنان، معتبرًا أنّ اليقظة والتعاون هما الضمانة لدرء مثل هذه المحاولات.

كما أكّد أماني حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت على دعم استقلال الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرار أمنها، واستعداد إيران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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وأبدى السفير أماني استعداد الجمهورية الإسلامية الدائم المضي قُدمًا لتفعيل العروض الإيرانية المقدمة في هذا الإطار، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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