سفير إيران في بيروت: ندعم لبنان واستقلاله

العالم-لبنان

وتأتي هذه الزيارة لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين بشأن محتوى التغريدة، إذ أوضح السفير أماني ضرورة الحيلولة دون تمكين الأعداء من إيقاع الفرقة بين إيران ولبنان، معتبرًا أنّ اليقظة والتعاون هما الضمانة لدرء مثل هذه المحاولات.

كما أكّد أماني حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية الثابت على دعم استقلال الجمهورية اللبنانية وسيادتها واستقرار أمنها، واستعداد إيران الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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وأبدى السفير أماني استعداد الجمهورية الإسلامية الدائم المضي قُدمًا لتفعيل العروض الإيرانية المقدمة في هذا الإطار، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.