بقائي يحذر من تداعيات استمرار حصار غزة واعتداءات الاحتلال

العالم - ايران

وأدان إسماعيل بقائي، في بيان اليوم الجمعة، بشدة استمرار الأعمال العدوانية والإرهابية للكيان الصهيوني في غزة ولبنان.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن "استمرار الحصار على قطاع غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تصاعد هجمات الكيان الصهيوني المعتدي على مخيمات وخيام النازحين، هو نموذج صارخ لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية"، مطالباً بـ"تحرك عالمي حازم لمحاكمة ومعاقبة قادة الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب".

كما انتقد بقائي "تقاعس مجلس الأمن الدولي تجاه هذه الجرائم"، ووصف الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تواصل تقديم الدعم العسكري للكيان الصهيوني بأنها "شركاء في جرائمه".

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وأدان المتحدث بأسم الخارجية الايراني "استمرار انتهاكات الكيان الصهيوني ضد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، من خلال خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار المتكررة، وتنفيذ غارات جوية ومسيّرة على مناطق مختلفة في لبنان، واغتيال نشطاء سياسيين واجتماعيين"، مؤكداً على "مسؤولية الأمم المتحدة والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في وقف هذه الاعتداءات والجرائم".

وأعتبر بقائي أن استمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب، واستمرار قتل المدنيين العزل في غزة والضفة الغربية، واحتلال أجزاء من لبنان وسوريا، يُشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن في منطقة غرب آسيا، داعياً دول المنطقة إلى "اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تفاقم انعدام الأمن ومواجهة سياسات التوسع للكيان العنصري الصهيوني.