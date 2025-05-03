بزشكيان: مستعدون لتوطيد العلاقات وتوسيع التعاون مع أفريقيا بكافة المجالات

العالم - ایران

وخلال مشاركته في القمة الثالثة للتعاون الاقتصادي الإيراني الأفريقي التي عقدت بمشاركة ممثلي 51 دولة في طهران، أعرب الرئيس الايراني عن تعازيه لأسر ضحايا الانفجار في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس، موجها التعليمات اللازمة للمعنيين في وزارة الصحة، ومعربا عن امله في ان يتم التمكن من حل المشاكل التي نشأت في أسرع وقت ممكن.

واشار بزشكيان الى ان الله منح الجميع نعما وقدرات يمكن الاستفادة منها في هذا العالم الذي نعيش فيه تحت أسماء متنوعة واماكن مختلفة، مشيرا الى ان كتاب الله يحكم بالعدل والإنصاف، ولذلك يجب على كل إنسان أن يرضى بحقوقه ولا يكون معتديا، وأن يزرع القيم الإنسانية في كيانه.

ومضى يقول انه وللاسف هناك مجموعة من المعتدين والمتطرفين الذين ينتهكون حقوق الآخرين ويرتكبون الجرائم ويطردون ويقتلون مجموعة من الناس من أرضهم. و هذه المجموعة هي أكثر المخلوقات وحشية وقاتلة على وجه الأرض، وتقوم بذبح الأبرياء، من النساء والأطفال، كبار السن والشباب، دون أي خوف او تردد.

واكد الرئيس الايراني على ان ايران وشعبها يؤمنان بأن الجميع سواسية و أمة واحدة، ولا تفوق بين الشعوب إلا إذا كان قائما على الإنسانية وتقديم الخدمة الأكبر لهذا العالم.

واضاف بزشكيان: نحن على استعداد لمشاركتكم كل الإنجازات التي حققناها، وما لدينا في الصحة والتجارة والصناعة والزراعة والأمن والسلام والهدوء، من أجل خلق عالم حيث يمكن لجميع شعوب الأرض أن تعيش معا في رخاء وأمن وسلام وهدوء.

ورأى بزشكيان انه ينبغي للجميع ان يتمتعوا بالارادة العالية ليتكاتفوا ويتعاونوا لبناء عالما مليئا بالصحة والحب والاخوة والصداقة والرحمة والحرية والإنسانية، بدلا من زرع بذور الكراهية والاستياء.

كما اعتبر الرئيس الايراني ان التبادل التجاري من شأنه أن يخلق السلام ، معربا عن امله في ان يتم خلال وجود الممثلين عن الدول الافريقية في ايران من ترسيخ الوحدة والتماسك والتواصل، معلنا عن الاستعداد للتعاون مع الدول الإفريقية في كافة المجالات.