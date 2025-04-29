بالفيديو.. مراسل العالم من موقع استهداف مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم حسين عز الدين، ان الاحتلال شن غارتين تحذيريتين على مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرا الى اطلاق نار كثيف لابعاد المواطنين المتجمعين امام المبنى المستهدف.

واوضح مراسلنا الذي يبعد امتار عن المبنى المستهدف، انه ربما سيلي الغارة التحذيرية غارة من الطيران الحربي او الطيران المسير الاسرائيلي، مشيرا الى ان الهدف الذي حدده الاحتلال هو احدى الخيم الذي يقام بها مجالس العزاء حيث يزعم الاحتلال ان هذه الخيم تابعة لحزب الله. وفند مراسلنا هذه الادعاءات حيث اكد انها خيمة تقام فيها مجالس العزاء وهي تقع بين الابنية السكنية.

واشار الى سماع اصوات الطيران الحربي الاسرائيلي في الاجواء. وقد امر مراسلنا بالتراجع من موقع الاستهداف من الجهات المعنية حتى لا يصاب المدنيين بالاذى. مؤكد تجمع سيارات الاسعاف والهيئة الصحية الاسلامية وسيارات الدفاع المدني والاطفاء وسط حالة من الاستنفار الشعبي وللجهات المعنية والجيش والمخابرات.

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