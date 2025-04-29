غارات امريكية تستهدف سجن صعدة.. عشرات الضحايا من النزلاء الأفارقة + فيديو

العالم-اليمن

و استهدفت الغارات أحد مراكز التوقيف الخاصة بالمهاجرين الأفارقة داخل الإصلاحية الواقعة في المدينة.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ تعمل حاليًا على إخماد الحرائق وإنقاذ الضحايا، بينما تقوم فرق الإسعاف بجهود مكثفة لانتشال ونقل العشرات من الجرحى، إلى مستشفيات المدينة.

ولفت إلى أن اليمن تقف امام جريمة حرب مروعة، وشاهداً على مستوى الإجرام الأميركي وتخبطه وفشله الكبير.

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وتظهر المشاهد الأولية عشرات الجثث والأشلاء المتناثرة ، وفرق الانقاذ المستمرة في انتشال الضحايا، واسعاف العشرات، في مجزرة جماعية، لم يعرف حتى الآن عدد الضحايا.

تأتي هذه الغارات ضمن تصعيد الغارات الجوية التي شنها العدو الأمريكي على محافظة صعدة خلال الساعات المتأخرة من الليلة الماضية، حيث استهدفت مديرية كتاف بثلاث غارات ومحيط المدينة بغارتين، وتضاف هذه الجريمة الوحشية إلى جريمة حرب ثانية لطيران الأمريكي خلال أقل من 12 ساعة.