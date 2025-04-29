شاهد التخبط الإستخباراتي الأمريكي الفاشل في العدوان على اليمن

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار خاص مع قناة العالم لفتت الوجية إلى أنه عندماتستهدف الولايات المتحدة السجن الاحتياطي للنزلاء أو للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة فهي تقوم باستهداف الهدف المقصود. وبالتالي، فكل ما يدّعونه من وجود هدف ملموس في هذا الجانب مستحيل حتى لمن يعملون في الذباب الإلكتروني أو الإعلام المضلل الذي يستخدم، بأنهم يستخدمون دروعاً بشرية.

وقالت الوجية : لسنا هنا بهذا الغباء لنضع القادة أو نستخدم هذه الأماكن المكشوفة والمرصودة والتي يتكرر استهدافها فالكثير من الأماكن التي تم استهدافها من قبل أمريكا في هذه الهجمة الأخيرة هي مناطق تم استهدافها سابقاً، فبالتالي لا جديد.

ونوّهت الوجية إلى أن استهداف المدنيين هو نوع من الفشل الاستخباراتي الكبير والتخبط الواضح لديهم. ويمكننا ملاحظة ذلك من خلال كثير من الخبراء العسكريين الذين يتحدثون في هذا الجانب وما وصلت إليه أمريكا من تخبط استخباراتي كبير وندرة للمعلومات بشكل واضح.



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وأضاف الوجية أن الجانب الآخر يتمثل باستهدافهم للمدنيين حيث يهدفون إلى إرهاب وتخويف المدنيين، عسى أن يكونوا أدوات ضغط يمكن من خلالها التأثير على الموقف المساند لغزة والشعب الفلسطيني. وهذا لم يكن ولن يكون. إنه من الغباء أنهم لا يدركون مع من يتواجهون ومن يعتدون عليه.

واعتبرت الوجية أن الشعب اليمني كلما تألم من فقدان أعزاء وأحباء من أبنائه المدنيين، ازداد صموداً. وكلما واجه مخاطر وتحديات، ازداد صموداً وإصراراً ويتمنى أكثر فأكثر أن يطور قدرته العسكرية ليوجع العدو أكثر. وبالتالي، هم لا يصلون إلى هدفهم السياسي ولا العسكري ولا حتى من جانب التخويف أن يحطموا من صمود هذا الشعب اليمني مهما فعلوا.

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