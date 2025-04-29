إنطلاق فعاليات معرض اينوتكس الدولي للتكنولوجيا والابتكار في طهران

العالم - ایران

تستضيف واحة برديس التكنولوجية مرة أخرى رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين وعشاق التكنولوجيا لعرض أحدث إنجازاتهم، في معرض إينوتكس بنسخته الـ13، والذي يعد أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في المنطقة، بمشاركة مجموعة واسعة من الشركات القائمة على المعرفة والشركات الناشئة ومراكز الابتكار ومؤسسات الدعم والمستثمرين .

ويشهد هذا المعرض بنسخته الـ13 لهذا العام،مشاركة أكثر من 500 شركة من إيران ودول أخرى، وستتضمن أقساما مثل "INOTEX Pitch " (مسابقة الشركات الناشئة)، و"Main Stage" (خطابات مؤثرة)، وجلسات متخصصة، وجلسات إرشادية، ومعرضا للمنتجات التكنولوجية.

والى جانب تقديم أحدث التقنيات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات الجديدة والتكنولوجيا الطبية وإنترنت الأشياء، سيتم أيضا عقد ورش عمل تعليمية مختلفة لعشاق ونشطاء الأعمال.

يتم افتتاح المعرض بحضور كبار المسؤولين الحكوميين ومديري واحة برديس التكنولوجية ونشطاء النظام البيئي للابتكار،كما سيتم توفير فرص التواصل الواسعة (Networking) للمشاركين اثناء هذا المعرض.

في هذه النسخة، تتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي بمكانة خاصة.كما تُخصص مساحة كبيرة من أجنحة المعرض لتقديم المنتجات والخدمات والحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتُقدم الشركات الناشئة والشركات القائمة على المعرفة، ابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي الطبي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والرؤية الآلية، والروبوتات، وتحليل البيانات الضخمة.

كما ستتم مناقشة مواضيع مثل الفرص والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي في إيران، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطبيقاته في مختلف الصناعات، في شكل لقاءات وورش عمل متخصصة.

يشار الى ان عقد جلسات خاصة مع أساتذة وخبراء ورواد أعمال بارزين في مجال الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة ممتازة للمهتمين للتعرف على أحدث التطورات في هذه التكنولوجيا على المستويين الوطني والدولي وتوسيع علاقاتهم المهنية.

لقد أثبت معرض اينوتكس 2025 مرة أخرى ، ان الذكاء الاصطناعي ليس مجرد اتجاه تكنولوجي، بل هو أيضا القوة الدافعة للعالم المستقبلي.وما سيتم عرضه في هذا الحدث هو مجرد الأمثلة الأولى للمستقبل الذي تجلبه الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي؛ مستقبل حيث تصبح حدود الخيال والواقع أقرب.