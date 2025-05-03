مراسلنا: الدعم السریع يکثف هجماته في دارفور والجيش السوداني يحشد

العالم – مراسلون

وفي اتصال هاتفي أوضح الزميل طارق أبوشورة أن: تدور المعارك بإقليم دارفور وتحديدا مدينة الفاشر منذ الأمس، حيث قامت قوات الدعم السريع وتقوم أيضاً بالقصف المدفعي وأيضاً استخدام المسيرات، والتي طال معظمها المدنيين داخل هذه المدينة ما أدى إلى نزوح المئات منهم إلى مدينة طويلة التي تقع بالقرب من مدينة الفاشر.

وأشار إلى أن قوات الجيش السوداني قامت بصد الهجوم، وهو الهجوم رقم 209 حتى الآن على هذه المدينة، والتي صمدت حتى هذه اللحظة، لكن قوات الدعم السريع تحاول الآن أن تقوم بهجمات على كردفان القريبة من دارفور لتشتيت قوات الجيش السوداني، حيث قامت بهجوم على مدينة النهود في غرب كردفان.

وبين أن هذه المدينة كانت آمنة ومستقرة، لكن بالفعل هاجمتها قوات الدعم السريع، وتصدت لها قوات الجيش السوداني، التي عرفت أن هذه القوات تريد أن تعرقلها من الذهاب إلى مدينة الفاشر وكل دارفور، باعتبار أن الجيش السوداني أعد العديد من المتحركات من الخرطوم ومن الجزيرة حيث تحركت ووصلت إلى القرب من دارفور.

ولفت أيضاً إلى وقوع هجوم بالمسيرات من قبل قوات الدعم السريع على مدينة كوستي جنوبي السودان، حيث قامت بقصف الحامية العسكرية للفرقة الـ18 مشاة هناك، وضربت مخازن الذخيرة حسب مصادر عسكرية، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع الآن تعتمد كثيرا على هذه المسيرات الاستراتيجية التي وصلتها مؤخرا.

وفي جانب آخر من حديثه نوه إلى أن وزير الزراعة وأيضا مفوضة العون الإنساني نفوا مرارا وتكرارا أن تكون هنالك مجاعة في السودان باعتبار أن هذه الدولة دولة زراعية، وقال: قوات الدعم السريع تقوم بتعطيل الوصول الإغاثات من العديد من المنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية المحلية التي حاولت الوصول إلى العديد من المدن خاصة في ولايات دارفور الثلاث، حيث تستولي عليها وتستخدمها لنفسها.

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