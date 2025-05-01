الأمم المتحدة: 92% من الرضّع في غزة بلا غذاء كاف

العالم _ فلسطين

وأشار مكتب الأمم المتحدة في بيان، إلى أن 92% من الرضع بين 6 أشهر وسنتين، لا يحصلون مع أمهاتهم على الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية الأساسية، ما يعرضهم لمخاطر صحية جسيمة ستلازمهم مدى حياتهم، مبينا أن 65% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب.

شاهد أيضا: مراسل العالم: حرائق ’القدس’ تكشف عورة الاحتلال وتفضح فشله!

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وقد حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع المدمر "تجاوز كل حدود التصور".

ومع مرور 61 يوما على الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، تتزايد تحذيرات المنظمات الدولية الإنسانية من تفشي المجاعة وسوء التغذية في القطاع خاصة بين الأطفال، وقد تجددت الدعوات للضغط على كيان الاحتلال من أجل فتح المعابر وإدخال مواد الإغاثة والمساعدات.