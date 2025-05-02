واشنطن تعلن عن موعد قريب للجولة التالية من المفاوضات مع إيران

العالم - الأميركيتان

وأوضحت "تمي بروس" مساء الخميس، مشيرة إلى تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة: "سيتم تحديد وقت ومكان الجولة الجديدة من المفاوضات مع إيران قريباً.

"وادعت بروس: "الولايات المتحدة لم تعلن أبداً استعدادها للمشاركة في مفاوضات يوم السبت.

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عراقجي يؤكد عزم ايران للتوصل الى اتفاق عادل ومتوازن

"ويأتي هذا التصريح في حين أن مصادر أميركية مثل "وول ستريت جورنال" و"أكسيوس" و"نيويورك تايمز" كانت قد نقلت عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن وافقت على عقد المفاوضات يوم السبت.

وكتب وزيرالخارجية عباس عراقجي في تدوينة له عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي : لقد قررنا مع الطرفين العماني والامريكي، ولاسباب فنية ولوجستية، على تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات.

واكد وزير الخارجية، بانه لم يحدث، من جانب ايران، اي تغيير في ارادتنا للتوصل الى حل تفاوضي.

وتابع : في الواقع، نحن أكثر عزما من أي وقت مضى على التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن؛ اتفاق يضمن إنهاء الحظر ويؤدي الى بناء الثقة من أن البرنامج النووي الإيراني سيبقى على الدوام سلمياً، مع ضمان احترام حقوق إيران تماما.