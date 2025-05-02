اللواء صفوي: ترامب يقود أميركا نحو الانحدار

العالم - ايران

وقال اللواء صفوي خلال كلمته في حفل الذكرى السنوية لعمليات سيد الشهداء في فكه (من عمليات القوات المسلحة الايرانية في الحرب ضد النظام العراقي البائد في الثمانينات): "إن تصرفات دونالد ترامب كشخصية مخربة للأنظمة ومتجاوزة للقوانين تسبب اضطراباً في الوضع الداخلي للولايات المتحدة وعدم استقرار على الساحة الدولية."

وأضاف: "لقد خلق ترامب من خلال نهجه الاصطدامي في السياسة الخارجية توترات مع العديد من الدول، وأظهر تصريحات وتصرفات غير مألوفة. هذا المسار يزعزع الوضع الداخلي الأمريكي والنظام العالمي، وقد يؤدي إلى إضعاف وانحدار مكانة تلك البلاد."



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وتابع اللواء صفوي: "عند تحليل قادة دول العالم المختلفة، سواء كانوا رؤساء أو ملوكاً أو أمراء، يمكننا أن نرى أن قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتمتع بصفات مثل الحكمة، والفطنة، والشجاعة، والرحمة، والعقلانية، والعدالة، والزهد، وهي مجموعة من الصفات النادرة بين القادة."

وأوضح مساعد القائد العام للقوات المسلحة في جزء آخر من كلمته: "الهدف من إقامة مثل هذه المراسم هو نقل ثقافة الجهاد والمقاومة إلى الجيل الشاب. لقد ضحى الشهداء بأنفسهم ووصلوا إلى الله، بينما معظمنا اليوم منشغلون بأنفسنا."وأكد قائلاً: أعداؤنا اليوم أضعف مما كانوا عليه في الماضي، بينما نحن أصبحنا أقوى."