ردود فعل داخل الاحتلال عقب الاعلان عن خطة لتوسيع العمليات في غزة

العالم - مراسلون

وافاد مراسل العالم فارس الصرفندي ان اعلان مع احتلال الاسرائيلي رسميا توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة بدأت الخلافات في عدة اتجاهات. مبينا ان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقيادة جيش الاحتلال التي ترى ان توسيع العملية لا يجب اي يكون بطريقة نتنياهو وهي عمليا اخلاء الفلسطينيين من منطقة المواصي في خان يونس باتجاه منطقة رفح جنوب قطاع غزة وانما من خلال السيطرة على المساعدات ومحاولة عدم الخوض في معارك طويلة الامد.

اقرا ايضا.. لماذا يرتدي حراس نتنياهو الأقنعة؟

واشار الى ان عدد كبير من ضباط الاحتياط في جيش الاحتلال اعلنوا انه اذا استدعوا للخدمة فانهم لن يلبوا هذه الخدمة وقالوا ان جيش الاحتلال منهك وغير قادر على الاستمرار في المعارك بينما يحاول نتنياهو اطالة امد الحرب في قطاع غزة لمصالحة الشخصية

واضاف ان عدد من ضباط الاحتياط اتهموا نتنياهو وقيادة جيشه انهم لا يقدرون حجم الصعوبة التي يعانيها الجيش في داخل قطاع غزة وانه لا يعنيهم سوى البقاء بالقيادة.

المزيد بالفيديو المرفق..