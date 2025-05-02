ايران تدين بشدة الاعتداءات الأمريكية على اليمن

العالم - ايران

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بشدة الهجمات المتكررة التي شنها الجيش الأمريكي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على مناطق مختلفة من محافظات صنعاء وصعدة والجوف في اليمن، واستهدافه للبُنى التحتية والمناطق السكنية في البلاد.

ووصف المتحدث باسم الخارجية، العدوان العسكري الأمريكي على اليمن بأنه انتهاك صارخ لسيادة ووحدة الأراضي اليمنية، وخرق فاضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن هذه الهجمات، التي تستهدف مناطق مأهولة بالسكان وبُنى تحتية حيوية، تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.



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وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أسفه لصمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام انتهاكات أمريكا السافرة للقانون الدولي وارتكابها مجازر بحق الأبرياء، معتبرًا أن استمرار العدوان الأمريكي على اليمن، بالتوازي مع تواصل الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، والاعتداءات الإرهابية التي ينفذها الكيان الصهيوني ضد لبنان، يؤدي إلى تفاقم حالة انعدام الأمن في منطقة غرب آسيا، ومذكّرًا بالمسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق جميع دول المنطقة في مواجهة سياسات التصعيد وانتهاك القانون من قبل كل من الكيان الصهيوني وأمريكا.