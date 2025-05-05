سر قوة الموقف اليمني ومسار السياسة الامريكية القادمة باليمن

العالم - خاص بالعالم

ولفت النعمي إلى أن الشيء العجيب أن اليمن عندما يتحدث عن عملية سيقدم عليها، هم يعلمون جيداً أنه سينفذ الأمر. عندما يعلن يحيى السريع بالفعل أن مطار بن غوريون سيغلق، وأنه يحذر شركات الطيران العالمية من التوجه إلى هذا المطار، فإن الأمر المخيف هو أن العدو الصهيوني والعدو الأمريكي يدركان ويعلمان أن اليمن أصبح يمتلك القدرة الكاملة لتنفيذ هذا التهديد.

ونوه النعمي إلى أن اليمن لا يمتلك صاروخاً واحداً فقط، بل يمتلك القدرة والكمية الكافية من الصواريخ الباليستية التي لم يعلن عن اسمها أصلاً، كما قال زميلنا الأستاذ العميد نجيب. الموضوع مخيف جداً، حتى أنني أقول لكم بأن ما تعلنه القوات المسلحة يفاجئ اليمنيين قبل العدو. نحن أنفسنا نتفاجأ لأن هناك مراحل كبيرة جداً من التقدم في الصناعات والأشياء لم نكن نتوقعها مطلقاً.

سر قوة الموقف اليمني هو المفاجآت المستمرة. في كل مرة، هناك مفاجأة جديدة - أحياناً جوية، أحياناً بحرية، أحياناً موقف سياسي، وأحياناً موقف عسكري. كل المواقف اليمنية مبنية على المفاجآت، ولا يتم الإعلان عنها مسبقاً.

وأضاف النعمي: حتى في الصراع الذي دار بين العدو الصهيوني وإيران، ظل الجميع يتساءل متى سترد إيران. لكن اليمن جاء بمفاجأة في وقتها المناسب وبسرعة. ما يفزع العدو الصهيوني الآن هو أن اليمن، عندما هدد بإغلاق مطار بن غوريون وحذر شركات الطيران، أظهر أنه يمتلك من القوة ما يكفي لتنفيذ مثل هذا القرار.

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واعتبر النعمي: العدو الصهيوني والأمريكي الآن أمام خيارات صعبة جداً. إن كثف عملياته العسكرية وغاراته على الشعب اليمني، فمعنى ذلك أن اليمن سيضرب إسرائيل. وإذا ضرب اليمن إسرائيل، فكل منطقة ستتعرض للضرب، بما في ذلك المواقع العسكرية المهمة والخطيرة جداً.

وقال النعمي: لقد تم ضرب جبل نقم وجبل عطان واليمن بأكملها. وكما قال العميد نجيب، فإن ما يقارب نصف مليون غارة قد شنت، ولم يعد هناك شيء من المواقع الاستراتيجية التي نخشى عليها. المواقع العسكرية - والحمد لله - في مأمن. صحيح أن لدينا مدنيين يتم استهدافهم، لكن هذا هو عين الفشل.

وخلص النعمي قائلا:" أن العدو الصهيوني والأمريكي الآن أمام خيارات كلها مرة. لا أقول أمام خيارين أحلاهما مر، بل كل الخيارات الآن مرة أمامهم. العدو الأمريكي الآن مرتبك وفاشل، لم يعد يدري ولا يستطيع أن يفعل شيئاً. ماذا بإمكانه أن يفعل؟ إن قال إنه يستطيع أن يزحف براً، فهو لا يستطيع ولا يتمنى في يوم ما أن يقرر الأمريكي القيام بإنزال مظلي أو زحف بري بجنود وقوات أمريكية. هذه الأمنية التي طالما سعينا إليها منذ زمن بعيد، وأنا أتمنى أن يتخذ مثل هذا القرار. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم ما هي عواقب مثل هذا القرار العسكري".

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