إدانات واسعة للقصف الأمريكي على المناطق السكنية والمدنية باليمن

العالم - خاص بالعالم

القوات اليمنية وخلال ساعات شنت عدد من العمليات العسكرية حيث اعلنت قصف هدف عسكري للكيان الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين اثنين وتاتي هذه العملية بعد ساعات من استهداف اهدافا عسكرية في حيفا المحتلة بصاروخين بالستيين احدها على قاعدة رامات ديفيد الجوية.



الضربات اليمنية هذه في عمق كيان الاحتلال تاتي في ظل استمرار العدوان الامريكي العنيف على المناطق اليمنية ويرى العديد من المراقبين انها دلالة على فشل العدوان الامريكي واستمراريته على اليمن.



وفي ظل استمرار العدوان الامريكي على اليمن ومعاودته لاستهداف البنى التحتية والمناطق السكنية التي كان اخرها استهداف صنعاء وميناء راس عيسى النفطي مرة اخرى دانت وزارة الخارجية الايرانية بشدة الهجمات المتكررة التي شنها الجيش الأمريكي خلال الساعات الماضية على مناطق مختلفة من اليمن.



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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي ان الهجمات المتكررة على بعض المحافظات اليمنية والتي طالت البنى التحتية والمناطق السكنية مدانة وتعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة اليمن ولقوانين وميثاق الأمم المتحدة. كما أعرب عن أسفه لصمت المجتمع الدولي.

هذا بينما اكدت صنعاء على فشل العدوان والحرب الامريكية عليها مشيرة الى استهداف المدنيين من قبل الطيران الامريكي وقالت في احصائية جديدة أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا أكثر من ألف وثلاثمئة غارة وضربة بحرية على اليمن منذ منتصف مارس الماضي، ما أسفر عن استشهاد وجرح مئات المدنيين.

وتوعدت صنعاء باستمرار عملياتها ضد القطع الامريكية في البحرين الاحمر والعربي وكذلك مواصلة عمليات اسناد غزة.

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