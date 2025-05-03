نتنياهو يجهز لتجنيد ألوية جديدة وعمليات عسكرية واسعة في غزة

العالم _ مراسلون

وقال مراسل العالم، فارس الصرفندي، من رام الله، إن صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية نقلت أنه سيتم توسيع نطاق تجنيد الاحتياط، حيث ستقسم فرق الاحتياط إلى قسمين؛ القسم الأول ستكون مهامه الهجوم على قلب قطاع غزة، بالإضافة إلى تشكيل ألوية نظامية جديدة ستبدأ بعمليات عسكرية متواصلة في عدة مناطق منها خانيونس ومناطق في رفح.

وأوضح أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" أشارت إلى أن ما يحدث وما قرره بنيامين نتنياهو ليس مناورة تهدف لاحتلال قطاع غزة بأكمله كما يحاول البعض التصريح، بل هو جزء من خطوات للضغط على حركة حماس لقبول شروط الاحتلال الإسرائيلي في المفاوضات.

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وأكد مراسل العالم أنه بناءً على القرار، ستكون تل أبيب قد أعلنت رسميًا إعدام أي اتفاقية لوقف إطلاق النار في القطاع وإنهاء أي اتفاقية قائمة، مع إعادة الأمور إلى المربع الأول، مما يطرح السؤال حول دور رعاة ووسطاء الاتفاق وأين يقفون مما يحدث وما يفعله نتنياهو من ضرب كل الاتفاقيات والمواثيق والمفاوضات عرض الحائط للعودة إلى حرب جديدة.

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