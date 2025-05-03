ميدفيديف يرد على تصريحات ترامب بشأن الحرب العالمية الثانية

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال، يوم الخميس الماضي، أن "لا أحد كان مثلنا من حيث القوة والشجاعة والحنكة العسكرية" في الحربين العالميتين.

واضاف: "بذلنا جهداً أكبر من أي دولة أخرى، بفارق كبير، في تحقيق نتيجة النصر في الحرب العالمية الثانية".

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وأدلى الرئيس الروسي السابق، ميدفيديف، بتصريحاته، في وقت تحاول فيه واشنطن وموسكو إصلاح علاقاتهما المضطربة بينما تناقشان مساعي لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكتب ميدفيديف، في منشور على منصة في.كيه للتواصل الاجتماعي: “قال ترامب، في الآونة الأخيرة، إن الولايات المتحدة قدمت أكبر مساهمة في النصر في الحرب العالمية الثانية، وإنه سيعلن الثامن من مايو عطلة خاصة. العطلة ليست سيئة، لكن تصريحه الأول مجرد هراء مصطنع”.

وأضاف: “ضحّى شعبنا بسبعة وعشرين مليون روح من أبنائه وبناته من أجل القضاء على الفاشية اللعينة. لذا، يوم النصر لنا، وهو التاسع من مايو! هكذا كان، وهكذا هو، وهكذا سيبقى دائماً!”.