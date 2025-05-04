انطلاق الانتخابات الرئاسية في رومانيا

العالم - اوروبا

وبدأت العملية الانتخابية في تمام الساعة السابعة صباحًا، مع تشغيل حوالي 19 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد.

وفقًا للقوانين المحلية، لا يوجد حد أدنى للإقبال، ويعتبر التصويت ساريًا بغض النظر عن عدد المشاركين. وقد بدأ المواطنون الرومانيون المقيمون في الخارج بالتصويت منذ 2 مايو، على أن يستمر ذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية. وفي حال استدعت الحاجة لإجراء جولة ثانية، فستعقد في 18 مايو.

يشارك في الانتخابات الحالية 11 مرشحًا، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أبرز المنافسين هم زعيم الحزب القومي "تحالف من أجل توحيد الرومانيين" المعارض جورج سيميون، وعمدة بوخارست نيكوسور دان، ومرشح الائتلاف الحاكم كرين أنتونيسكو، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السابق فيكتور بونتا.

وحسب نتائج استطلاع رأي أجرته شركة AtlasIntel بطلب من موقع Hotnews الروماني، فإنه من غير المتوقع أن يجتاز أي من المرشحين حاجز الـ50% للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات قد شابتها فضيحة سياسية كبرى، حيث كان من المفترض اختيار رئيس للبلاد قبل نهاية العام الماضي. وقد تأهلت السياسية المؤيدة للغرب إيلينا لاسكوني والمرشح المستقل كالين جيورجيسكو للجولة الثانية آنذاك، إلا أن المحكمة الدستورية ألغت نتائج التصويت.