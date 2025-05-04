شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل استهداف صاروخ يمني لمطار بن غورين

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افاد مراسل العالم خضر شاهين، هناك حالة من الغضب الكبير في كيان الاحتلال الاسرائيلي حيث فشلت المنظومة الاسرائيلية في التصدي للصاروخ اليمني الذي استهدف مطار بن غورين.

واوضح مراسلنا وفق سلطة الطيران فقد تم تسجيل عدد من الاصابات وتوقف حركة الطيران، حيث فشلت منظومتي اسرائيلية وامريكية في التصدي للصاروخ اليمني، وسط دوي صفارات الانذار.

واضاف ان ملايين المستوطنين هرعوا الى الملاجئ، موضحا ان سلطة الطيران اعلنت وقف حركة الطيران بشكل تام بالاضافة الى توقف حركة القطارات الداخلية الواصلة الى تل ابيب والقدس المحتلة.وبين ان المعارضة الاسرائيلية وجهت اللوم الكبير الى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته.

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هذا وقالت القناة الثانية عشرة العبرية إن الصاروخ اليمني تجاوز اربع طبقات للدفاع الجوي وسقط في قلب مطار بن غوريون، مشيرة إلى أن الرأس الحربي للصاروخ كان كبيرا للغاية، مما تسبب في موجة انفجارات هائلة.

وأعلنت إذاعة الاحتلال أن القيادة الأمنية قلقة للغاية من الإخفاق في صد الصاروخ اليمني الذي استهدف المطار. وسقط عدد من الإصابات جراء انفجار الصاروخ اليمني في منطقة المطار فيما فر ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق الصاروخ من اليمن. كما منعت شرطة الاحتلال السكان من التوجه نحو مطار بن غوريون.