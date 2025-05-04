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من قبل مسلحين مجهولين...

سوريا.. مقتل معلمة وإصابة زوجها باستهداف مباشر في حمص

سوريا.. مقتل معلمة وإصابة زوجها باستهداف مباشر في حمص
الأحد ٠٤ مايو ٢٠٢٥ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

في حادثة مأساوية، قُتلت مواطنة تعمل معلمة وأصيب زوجها بجروح متفاوتة، بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين في مدينة حمص.

العالم _ سوريا

ووفقًا للتفاصيل، فتح مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية النار على الزوجين أثناء تواجدهما على شرفة منزلهما في حي وادي الذهب، مما أدى إلى مقتل المعلمة وإصابة زوجها.

تأتي هذه الحادثة في سياق متزايد من السلوكيات الانتقامية والتصفية في سوريا، حيث بلغ عدد الضحايا منذ مطلع العام 2025 في محافظات مختلفة 606 أشخاص، بينهم 581 رجلًا، و18 سيدة، و7 أطفال.

توزعت حالات القتل على عدة محافظات، حيث سجلت حمص أعلى عدد من الضحايا بواقع 223 حالة، تلتها ريف دمشق ودمشق.

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تستمر هذه الأحداث في تسليط الضوء على الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد، مما يثير القلق بشأن سلامة المواطنين.

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