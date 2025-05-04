بالفيديو.. صنعاء تفرض عقوبات على صادرات النفط الامريكي

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في خطوة اكثر جرأة من المواجهة والمقاومة والردع اقدمت صنعاء على فرض عقوبات على صادرات النفط الامريكي بحظر مرورها من البحرين الاحمر والعربي. ويرى مراقبون ان هناك خطوات اخرى قادمة طالما استمر التصعيد الامريكي في اشارة الى بدء مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية ومايتبعها من تحديات ستواجهها امريكا كتبعات لقرار صنعاء بالحظر الذي سينفذ بدءا من السابع عشر من مايو /ايار الجاري.

وقال الناشط الحقوقي، عبدالوهاب الخيل، ان " هذا القرار صائب وقرار في محله وله سند من القانون ليس القانون اليمني فقط باعتباره قانون يحكم الموانئ والمنافذ البرية والبحرية الخاصة باليمن لكن له سند من القانون الدولي وهو قانون البحار وايضا له سند من قانون منع الابادة الجماعية".

القرار الذي سيكون له اثار مباشرة وغير مباشرة جاء في ظل فشل امريكا في تأمين مرور سفنها منذ اكثر من عام وفشل حماية حاملاتها وقطعها البحرية ومدمراتها التي تموضعت في اقصى شمال الاحمر وفي ابعد نقطة من البحر العربي. وسط تكثيف العمليات العسكرية اليمنية في عمق الكيان الاسرائيلي بالاراضي المحتلة ليشكل ضغطا اخر على دعم امريكا لحليفتها "اسرائيل".

واعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي،العميد عابد الثور "ان نمنع النفط الامريكي من المرور عبر البحر الاحمر معنى ذلك انه سيضطر للمرور عبر مرور بحري من اماكن بعيدة جدا ستكلف امريكا الكثير والكثير وهذه من احدى مهامنا وواجبتنا التي نستطيع ان نفرض فيها على العدو الامريكي حصار نفطي وامريكا ستشعر انها ارتكبت اخطاء كبيرة اما برفع الجمارك او الاقدام على ضرب بلادنا".

قرار حظر صادرات النفط الخام الامريكي يأتي في اطار الحق المشروع في الرد على جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان الامريكي بحق الشعب اليمني وبنيته التحتية ومقدراته. استنادا الى قانون تصنيف الدول والكيانات والاشخاص المعادية للجمهورية اليمنية ولائحة عقوبات مرتكبي العدوان على اليمن او دولة عربية او اسلامية.

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