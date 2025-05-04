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وفي تقريرها اليومي، ذكرت الدفاع الروسية أنه تم أيضًا استهداف ورشات لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها ومستودعات الذخيرة، فضلاً عن نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني في 158 منطقة.

وحسب البيانات الواردة في التقرير، فإن إجمالي الخسائر البشرية الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 1455 جندياً. حيث فقدت أوكرانيا حوالي 190 عنصراً في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال" في مقاطعتي خاركوف وسومي، وأكثر من 255 جندياً في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" في خاركوف ودونيتسك، وأكثر من 275 جندياً في منطقة مسؤولية قوات "الجنوب"، ونحو 520 آخرين في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" في دونيتسك، و185 جندياً في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دونيتسك وزابوروجيه، ونحو 60 جندياً في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوروجيه وخيرسون.

كما تم تدمير قنبلتين جويتين موجهتين من نوع JDAM وقذيفة من نظام HIMARS، بالإضافة إلى 146 طائرة مسيرة خلال اليوم الماضي.