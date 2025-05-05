فشل العدوان الأميركي في إيقاف العمليات اليمنية

العالم – المشهد اليمني

القوات اليمنية وخلال أيام أعلنت تنفيذ عدد من العمليات التي استهدفت كيان الاحتلال، كان آخر هذه العمليات الصاروخ الذي تجاوز كل أنظمة الدفاع الإسرائيلية والأميركية وضرب مطار بن غوريون في تل أبيب.

رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهدي المشاط أعلن أنّ بلاده استطاعت خلال الايام الماضية إفشال المرحلة الأولى من العدوان الأميركي على اليمن، وقال المشاط خلال اجتماع قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وقادة المناطق العسكرية إنّ صنعاء حذرت الأميركين بطرق غير مباشرة من خطوات مزعجة بشأن موضوع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

فماهي دلالات هذه التطورات العسكرية؟ وكيف استطاعت صنعاء تجاوز العدوان الأميركي وإفشاله؟ وما مدى تأثير هذه الضربات اليمنية المتتالية في قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي؟

وتستضيف هذه الحلقة الناطق من بيروت باسم المجلس الأعلى للحراك الثوري أحمد الحسني ومن صنعاء الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد مجيب شمسان من برنامج "المشهد اليمني" وتناقشهم هذه الأسئلة:

ماذا يعني استهداف ميناء مدني وارتكاب مجزرة كبيرة؟ ماهي الأهداف الأميركية وراء ذلك برأيكم؟

كيف تفسرون التخبط الأميركي في استهداف الأعيان المدنية؟ وهل هي أهداف أميركية أم مجرد أخطاء؟

ماذا يعني استمرار العدوان الأميركي من المنظار العسكري والاستراتيجي برأيكم؟ وهل يمكن أن يستمر هذا العدوان؟

هل بالفعل استطاعت واشنطن تحقيق أي اهداف عسكرية خلال هذه المرحلة؟

ماذا يعني تكثيف الغارات خاصة على الحديدة وصنعاء؟

كيف تقرأون التصريحات والتحليلات التي تقول إن هناك هجوم وشيك على الحديدة؟ وهل تكثيف الغارات يعني هذا الأمر؟

هل تستطيع القوى الموالية للسعودية والإمارات أن تتحرك؟ وهل تمثل تهديد واضح وكبير على الحديدة؟

كيف قرأتم النفي السعودي والإماراتي حول المشاركة في مساندة الأميركان للتصعيد نحو الحديدة؟

إلى أين تتجه الأمور حسب تقديراتكم.. هل سنرى معارك برية قريبا؟ وما هو دور واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي في ذلك؟

للمزيد من التفاصيل إليكم الفيديو المرفق..