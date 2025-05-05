عراقجي: العلاقات مع دول المنطقة بما فيها باكستان والهند مهمة جدًا بالنسبة لنا

العالم-إيران

وقال عراقجي لدى وصوله إلى إسلام آباد فجر الاثنين بالتوقيت المحلي، حول أهداف زيارته الرسمية إلى باكستان: "إن العلاقات بين البلدين لها أهمية كبيرة، كما أن علاقات إيران مع الدول الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الهند، مهمة أيضا".

وأكد: ان "الوضع في المنطقة مهم للغاية بالنسبة لإيران، وبينما نؤكد على خفض التوترات فإننا ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنع تصعيد الوضع".

وقال عراقجي إنه تم ترتيب لقاءات مهمة مع المسؤولين الباكستانيين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ، وسوف نستعرض العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية مع أصدقائنا.

وأعرب عن أمله في أن تنجح جهودنا الرامية إلى وضع التعاون بين إيران وباكستان على مسار أفضل.

وأضاف وزير الخارجية أننا سنسعى ايضا لخفض التوترات في المنطقة.

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وكان عراقجي، قد اعلن في محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، استعداد إيران للمساعدة في تخفيف حدة التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد.