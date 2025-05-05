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إيران ترد على الاتهامات بشأن علاقتها مع اليمن: دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل

إيران ترد على الاتهامات بشأن علاقتها مع اليمن: دعم اليمنيين لفلسطين قرار مستقل
الأحد ٠٤ مايو ٢٠٢٥ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بشأن الاتهامات الموجّهة لإيران حول علاقتها مع اليمن معتبرة أن هذه التهم هي تكرار للادعاءات الباطلة" بقصد صرف الأنظار عن جرائم كيان الاحتلال.

العالم-إيران

وجاء في بيان الخارجية: "هذه التهم هي تكرار للادعاءات الباطلة التي تنسب الخطوات الشجاعة للشعب اليمني في دفاعه عن نفسه ودعمه للشعب الفلسطيني إلى إيران، وهي إهانة لشعبٍ صامد ومظلوم ".

وأضاف البيان: "الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال دعمها للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، هي من دخلت في حرب ضد الشعب اليمني، وترتكب جرائم حرب عبر استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية في مختلف المدن اليمنية.. التحرك اليمني الداعم لفلسطين قرار مستقل، نابع من الشعور الإنساني والإسلامي العميق بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتحميل إيران مسؤولية هذا القرار هو ادعاء مضلّل".

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وشدد البيان أن "الشعب الإيراني عازم على الدفاع الشامل عن أمنه ومصالحه الوطنية في مواجهة أي عدوان أو تهديد غير قانوني، ونحمّل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني كامل المسؤولية عن التداعيات المترتبة على تهديداتهما الأخيرة ضد إيران".

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