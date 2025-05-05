الإثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥
١١:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تُثمن حصار اليمن الجوي على كيان الاحتلال

حماس تُثمن حصار اليمن الجوي على كيان الاحتلال
الإثنين ٠٥ مايو ٢٠٢٥ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إعلان القوات المسلحة اليمنية فرضها حصاراً جوياً شاملاً على كيان الاحتلال الإسرائيلي، رداً على نيات جيش الاحتلال توسيع عملياته العدوانية ضد قطاع غزة.

ووصفت حركة “حماس” في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، الخطوة اليمنية بـ “الإجراء البطولي”. مؤكدة أنه “يجسّد عمق انخراط اليمن وأنصار الله في معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني وإسناده”.

وأكملت: “إن اليمن العزيز بمواقفه المشرّفة التي تعبّر عن أصالة شعبه وشجاعة قيادته، يُعيد في هذه المعركة البطولية، الاعتبار لقِيَم الأخوة وروابط الدين والعروبة؛ والالتصاق بقضايا الأمة وشعوبها، ومقدساتها”.

ورأت أن تأكيد القوات المسلّحة اليمنية، عدم قبول “اليمن الحرّ” استباحة الاحتلال للأراضي العربية خصوصاً في لبنان وسوريا، “تأكيدٌ مسؤولٌ على وحدة المصير”.

إقرأ أيضاً..باليستي يمني يبدد نظرية الأمن الإستراتيجي لـ'اسرائيل'

واعتبرت “حماس” أن ذلك “يؤكد ضرورة توحيد الجهود للتصدي للمخططات الصهيونية الخطيرة التي تستهدف الأمة برمّتها”.

وجددت الحركة، نداءها للأمتين العربية والإسلامية بكافة مكوّناتها، للانخراط في معركة الدفاع عن الأمة واستقلالها، ومواجهة مشاريع الاحتلال الفاشي، والعمل لاقتلاعه عن كل الأراضي العربية المحتلة.

روابط ذات صلة

القوات اليمنية تعلن فرض حصاراً جوياً على الاراضي المحتلة