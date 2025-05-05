وزير ايراني يكشف عن بنك أهداف طهران في الرد علی امريكا

العالم - ايران

في ظل التهديدات الامريكية الاسرائيلية بضرب ايران أتى رد طهران قوياً وسريعاً؛ تهديدات ردت عليها وزارة الدفاع بطريقتين اولها تأكيد وزير الدفاع العميد عزيز نصير زاده رد ايران بقوة إذا فُرضت عليها الحرب أو تمت مهاجمتها مهدداً واشنطن وتل ابيب بالهجوم على مصالحهم وقواعدهم وقواتهم ونصح المسؤولين الأميركيين المهددين، خاصة وزير الدفاع بعدم استخدام لغة التهديد مع ايران.

وقال العميد عزيز نصير زاده:"إذا تعرضت إيران للهجوم أو فرضت عليها حرب فإننا سنرد بقوة وإذا كانت هذه الحرب من اميركا أو الكيان الصهيوني فإن ايران ستهاجم مصالحهم وقواعدهم وقواتهم أينما كانوا ومتى رأت ذلك ضروريا".

وكان الرد ثاني دليلا على قدرة الرد بكشفه عن صاروخ قاسم بصير الباليستي، صاروخ تتعدد مزاياه بانه مقاوم للحرب الإلكترونية وقادر على تجاوز كافة الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، ويتمتع بقدرة كبيرة على المناورة وإصابة الأهداف بدقة فيما يصل مداه لأكثر من 1200 كيلومتر.

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وكانت ردود الفعل في طهران على كافة المستويات بان دانت وزارة الخارجية التهديدات مؤكدة دفاع ايران عن نفسها بشكل شامل، محملة واشنطن والكيان الاسرائيلي مسؤوليةَ آثار وعواقب تهديداتهم ولتزامن تلك التهديدات مع تعليق الجولة الرابعة من المحادثات النووية غير المباشرة صرح الرئيس مسعود بزشكيان بأن طهران لا تتفاوض مع أميركا من موقف ضعف لأنها لم تربط مستقبلها بنتائج المحادثات وانه إذا وصلت المحادثات لطريق مسدود فلن يشكل ذلك مشكلة للبلاد.

كل هذه الردود أتت بعد تهديد رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه عدة ضربات إلى إيران بالاضافة الى تهديد وزير الدفاع الامريكي بيت هيغسيث إيران بدفع الثمن مستخدمين ادعاءات واهية ان طهران تساعد صنعاء في استهداف الكيان الاسرائيلي والسفن الحربية الامريكية دفاعاً عن نفسها ودعما لغزة مزاعم نفتها الخارجية الايرانية باعتبارها ذريعة لمزيد من زعزعة الأمن في المنطقة.