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اليمن: شهيد و35 مصاباً جراء العدوان الأمريكي الصهيوني على مصنع اسمنت باجل

اليمن: شهيد و35 مصاباً جراء العدوان الأمريكي الصهيوني على مصنع اسمنت باجل
الثلاثاء ٠٦ مايو ٢٠٢٥ - ١٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أصيب استشهد مواطن يمني وأصيب 35 آخرين ، يوم الاثنين، في عدوان أمريكي إسرائيلي استهداف مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

العالم-اليمن

وشنت طائرات العدو الأمريكي الصهيوني 6 غارات على ميناء الحديدة وعدة غارات جوية استهدفت مصنع باجل في مديرية باجل.

وأكدت وزارة الصحة في بيان، استشهاد مواطن وإصابة 35 آخرين بفعل غارات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على مصنع اسمنت باجل كحصيلة أولية. مشيرة إلى أن هناك مفقودين، وما تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن وإخماد الحرائق.

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وأدانت وزارة الصحة والبيئة، استمرار العدوان الأمريكي، الإسرائيلي في استهداف المنشآت الخدمية والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم أمريكا وكيان الاحتلال في اليمن وغزة.

ويأتي هذا العدوان في إطار الإصرار الأمريكي الصهيوني على الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، ومعاقبة اليمن جراء عملياته النوعية المساندة، إلا أن اليمن قيادة وشعبا يؤكد أن لا تراجع عن إسناد غزة مهما كانت التضحيات.

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