إيران تتوعد برد سريع ومتناسب على أي مغامرة صهيوامريكية

العالم - ايران

جاء ذلك في رسالة وجهها أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، إلى امين عام الامم المتحدة انتونيو غوتيريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي إيفانجيلوس سي. سيكريتسي بشأن التهديدات والاتهامات الأخيرة التي وجهها رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى ايران.

وقال: أود أن ألفت انتباهكم وأعضاء مجلس الأمن إلى انتهاك صارخ آخر للقانون الدولي من قبل الكيان الصهيوني.

واضاف: في بيان عام صدر يوم الأحد 4 مايو 2025، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرة أخرى الاتهامات الفارغة ونسب بشكل غير صحيح اجراءات الشعب اليمني رداً على الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفي هذه التصريحات، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي صراحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معلناً أن إسرائيل ستنتقم ليس فقط من اليمن، بل وأيضاً من داعميهم الإيرانيين.

وقال: من المؤسف أن هذا التهديد غير المسؤول تكرر أيضاً على لسان وزير الدفاع الأميركي بيت هيكساث؛ وفي يوم الأربعاء 30 أبريل/نيسان 2025، صرح بالمثل أن إيران "ستواجه عواقب" بسبب دعمها المزعوم لأفعال حركة أنصار الله في اليمن.

وتابع قائلا: في هذا الصدد أود أن أوضح موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية على النحو التالي:

1. لقد رفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الاتهامات والتهديدات رفضاً قاطعاً؛ وتعتبرها بانها لا أساس لها من الصحة، واستفزازية، وذات دوافع سياسية، وتدينها بشدة. إن مثل هذه التصريحات العدوانية والتحريضية، التي تقترن صراحة بالتهديدات باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، تشكل انتهاكا واضحا وخطيرا لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادة 2، الفقرة 4 منه، وتعتبر تهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.

2. وكما تم التأكيد عليه مراراً وتكراراً، فإن اجراءات الشعب اليمني جاءت نتيجة لقرارات مستقلة اتخذت في إطار ممارسته لحقه السيادي في مقاومة العدوان على سيادة اليمن وسلامة أراضيه، وكذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمات مستمرة وغير قانونية. إن أية محاولة لنسب هذه الإجراءات المشروعة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي تحريف متعمد للواقع ومحاولة يائسة لتحويل انتباه المجتمع الدولي عن الجذور الرئيسية للأزمة الحالية في المنطقة، ألا وهي: الجرائم الفادحة والمستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأعمال العدوان المتواصلة التي ترتكبها الولايات المتحدة ضد اليمن.

3. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تستذكر العواقب والتداعيات الخطيرة لاستمرار العدوان العسكري على سيادة اليمن وسلامة أراضيه على أمن واستقرار البحر الأحمر والمنطقة برمتها، [تؤكد أنها] دعت دائماً إلى وضع حد للإبادة الجماعية وجرائم الحرب في فلسطين المحتلة؛ لأن هذه الجرائم هي السبب الجذري لانعدام الأمن والاستقرار المستمر في جميع أنحاء المنطقة.

4. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تؤكد موقفها المبدئي بشأن ضرورة احترام وحدة أراضي الدول وسيادتها الوطنية، تدين الهجمات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة على سيادة اليمن ووحدة أراضيه. وليس إيران، بل الولايات المتحدة وحلفاؤها هم من وسعوا نطاق الصراعات الإقليمية من خلال عسكرة البحر الأحمر وتنفيذ عمليات عسكرية غير قانونية ضد اليمن. وتشكل هذه الهجمات والأعمال العدوانية التي تستهدف البنية التحتية المدنية انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، وتعرض السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة للخطر الشديد.

5. وفي ضوء هذه الانتهاكات الجسيمة وعواقبها الخطيرة، تدعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الوفاء بمسؤوليته الأساسية بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ولا ينبغي لمجلس الأمن أن يظل صامتاً في مواجهة هذه الإجراءات، بل ينبغي أن يدين صراحة التصريحات التهديدية والعدوانية التي تطلقها السلطات الإسرائيلية والأمريكية، ويدعوها إلى وقف تهديداتها غير القانونية على الفور والالتزام الكامل بالتزاماتها الدولية.

6. تظل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة التزاما راسخا بالسلام والاستقرار الإقليميين وتعلن أنها لا تسعى إلى المواجهة أو تصعيد التوترات. ومع ذلك، تؤكد إيران مرة أخرى على حقها الأصيل بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية ضد أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة.

أي مغامرة عسكرية من جانب الولايات المتحدة أو وكيلها، الكيان الصهيوني، سواء كانت عملاً ضد سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو سلامتها الإقليمية أو مصالحها الوطنية والحيوية، سيتم الرد عليها برد سريع ومتناسب ومشروع. وسوف تتحمل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بشكل كامل وواضح كافة المسؤوليات والعواقب الناجمة عن أي عدوان غير قانوني ومتهور.

ودعا ايرواني الى تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.