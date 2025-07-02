وتستضيف العاصمة طهران معرض "إيران هلس 2025"،الدولي الذي بحضور 600 شركة محلية وعالمية متخصصة في مجال الصحة والتكنولوجيا الطبية و يُشكل هذا الحدث فرصة تجارية و اقتصادية لتشكيل شراكات في مجال الصناعات الطبية بين الشركات الايرانية و العالمية وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية.

وقال محمدرضا ظفرقندی وزير الصحة الإيراني:"كما تعلمون ان حكومة الرئيس بزشكيان تولي اهتماما كبيرا في تعزيز ير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار و خصوصا في المجال الصحي و نحن في وزارة الصحة وضعنا خططا دقيقة للسياحة العلاجية و انشاء مراكز طبية متطورة في الخارج و تجهيزها باحدث الاجهزة و ارسال امهر الاطباء.

وقال حسین افشین - نائب الرئيس الايراني للعلوم والتكنولوجيا:"ايران من الدول التي تمتلك امكانيات كبيرة في مجال الطب و نحن علي استعداد علي لتجهيز الدول بالمستلؤمات و الاجهزة الدقيقة الطبية وصناعتنا تنافس نظيراتها العالمية ولنا انفتاح علي جمع الدول وهناك استقبال كبير على المنجات الطبية الايرانية في الاسواق العالمية.

يُعد معرض "إيران هلس" فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات الطبية داخل إيران وخارجها. يلتقي المشاركون في هذا الحدث لتبادل الخبرات، وتأسيس شراكات استراتيجية تدعم تطوير القطاع الصحي.



شاهد أيضا.. صناعة اللنج في خوزستان.. تراث عريق يأبى الاندثار

وقال ابوالفضل اسلامي - رئيس سوبا لصناعة الاجهزة الطبية:"شركتنا تنتج 60 في المئة من المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات و المراكز الصحية في ايران. هدفنا في هذا المعرض هو التعرف على الاسواق العالمية و تبادل الخبرات و ايضا عقى اتفاقات مع الشركات في الداخل و الخارج.



وقال خالد ابراهیم الشیخ:"نائب السفير السوداني في ايران:" ونحن في سفارة السودان في طهران سعيدنا بهذه المشاركة لبحث آفاغ التعاون في المجال الصحي والدوائي وخاصة أننا بدأنا في التعاون مع الحكومة الإيرانية والشركات والمجتمع الإيراني لربط العلاقات بين السودان والجمهورية الإسلامية الإيرانية ونتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة زيارة عدد من المسؤولين في وزارة الصحة السودانية لبحث آفاغ التعاون في مجال الصحة والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية".

المعرض يعد من أبرز المنصات الحيوية التي تجمع المبتكرين والخبراء في مجال الطب والتكنولوجيا الصحية.

معرض إيران هيلس واحد من أبرز الفعاليات الطبية في المنطقة بفضل التنوع الواسع لشركات المختصة التي تعرض أحدث التقنيات الطبية والصحية هذا الحدث لا يعكس فقط التطور الكبير الذي شهدته صناعة الصحية في إيران بل يؤكد أيضا مكانتها الرائدة في دعم الابتكار وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا القطاع الحيوي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...