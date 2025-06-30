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مصر : ندعم المسار التفاوضي بين أميركا وإيران حول البرنامج النووي

مصر : ندعم المسار التفاوضي بين أميركا وإيران حول البرنامج النووي
الخميس ١٢ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عن دعم بلاده للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وأكد عبد العاطي، في تصريحه عقب الاجتماع الثلاثي الذي جمعه في اسلو اليوم بنظيريه الايراني والعماني، اكد علي الأولوية التي تعطيها مصر لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد فى المنطقة، مشدداً ضرورة وجود مجال للحلول العسكرية للأزمات الإقليمية، ومعرباً عن دعم مصر للمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وهو ما عبر عنه خلال اللقاء الذى جمعه مع نظيره الايراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعهم بالقاهرة يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري.

وﻗد استمع الوزير المصري، في اللقاء الثلاثي، لتقييم الوزيرين الايراني والعماني، بشأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية، مشيداً ﺑﺣرص اﻟجانبين على ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣوار ﻋﺑر اﻟﻘﻧوات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ، وثمن ﺟﮭود اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ فى هذا الإطار، ﻻﻓﺗﺎً إﻟى دعم مصر للمبادرات اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ الرامية إلی اﻟﺗوﺻل ﻟﺣﻠول ﺗواﻓﻘﯾﺔ تسهم في تقريب وﺟﮭﺎت اﻟﻧظر وﺗﺳﺗﮭدف ﺧﻔض وﺗﯾرة اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ودﻋم أﻣن واﺳﺗﻘرار اﻹﻗﻠﯾم.

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