اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه عقب الهجمات العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني على إيران، أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي مع سيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن تعازيه بمناسبة استشهاد القادة العسكريين وغيرهم من المواطنين الإيرانيين الأبرياء، ووصف الهجوم بأنه عدواني، وأدان بشدة هذه الهجمات الوحشية.

وشكر وزير الخارجية المملكة العربية السعودية على دعوتها وموقفها في إدانة عدوان الكيان الصهيوني على إيران، مؤكداً أن هذا العدوان لم يكن ممكناً لولا التنسيق والضوء الأخضر من أميركا".

وأضاف: "إن الحكومة الأميركية، باعتبارها الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني، تتحمل المسؤولية عن العواقب الخطيرة لهذا الإجراء.

ووصف وزير الخارجية الإيراني الهجمات على المنشآت النووية والمناطق السكنية بأنها عدوان صارخ، وقال: بناء على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الرد على هذا العدوان هو حق مشروع لإيران، وستدافع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية عن سيادة البلاد بكل قوتها.

وذكر عراقجي بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة العمل العدواني للكيان الصهيوني.