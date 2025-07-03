الرقابة النووية السعودية: لا تغيير في مستويات الإشعاع في دول الخليج الفارسي

وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" انه لم يتم رصد أي آثار إشعاعية على بيئة المملكة، ودول الخليج (الفارسي)؛ نتيجة الضربات التي شنها الجيش الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية.

وفجر الاحد تعرّض موقع فوردو النووي لاعتداء جوي، كما وقعت اعتداءات قرب المراكز النووية في أصفهان ونطنز، وسط تفعيل منظومات الدفاع الجوي في تلك المناطق للتصدي للأهداف المعادية.

وأثار الهجوم الأميركي الاجرامي بالفعل رد فعل سلبي على المستوى الدولي، حيث وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه تصعيد خطير في المنطقة وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين.

ووصف النائب الجمهوري توماس ماسي الضربات الأميركية على إيران بأنها غير دستورية، في حين قالت عضو الكونغرس الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك إن الحادث يشكل سببا لعزل ترامب.

هذا وكتب وزيرالخارجية السيد عباس عراقجي على صفحته الشخصية على منصة إكس: ارتكبت الولايات المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي بمهاجمتها المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

وتابع: إن أحداث هذا الصباح صادمة ومخزية وستكون لها عواقب وخيمة. يجب على كل عضو في الأمم المتحدة أن يشعر بقلق بالغ إزاء هذا السلوك الخطير للغاية وغير القانوني والإجرامي.

وأضاف عراقجي: "بناء على ميثاق الأمم المتحدة وأحكامه التي تسمح بالرد المشروع في إطار الدفاع عن النفس، فإن إيران تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها".