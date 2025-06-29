الخارجية الأميركية تأمر بمغادرة موظفيها وعائلاتهم غير الضروريين من لبنان

وظهر ذلك من خلال إشعار صادر عن الخارجية الأمريكية وأرسل عبر البريد الإلكتروني للمواطنين الأمريكيين في لبنان: "في 22 يونيو2025، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم لبنان نظرًا للوضع الأمني ​​المتقلب وغير الممكن التنبؤ به في المنطقة".

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا من "المستوى الرابع: عدم السفر" إلى لبنان.

وكانت الولايات المتحدة قد أمرت العام الماضي بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، ولكن تم وقف سريان مفعول هذا الأمر لاحقًا.