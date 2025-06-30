العدوان على إيران محور اتصالات وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والأردن

وشدّد بيان لوزارة الخارجية المصرية منشور في حسابها على منصة فيسبوك، على ضرورة العمل على تجنّب انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر، وأيضاً على ضرورة "احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجاء الاتصالان، بحسب البيان، في إطار التشاور والتنسيق بشأن التطوّرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على إيران وتداعياته الخطرة على السلم والأمن الإقليميين.

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وفي سياق متصل، شدّد عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على أهمية وقف التصعيد ووقف إطلاق النار، مؤكداً أنّ الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنب توسيع رقعة الصراع فى المنطقة بما يهدّد السلم والأمن الإقليميين.

كما أكد الوزيران ضرورة التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار لتفادي المزيد من التصعيد.

وجدّد الوزيران رفضهما لأيّ انتهاك لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو أحكام القانون الدولي وضرورة احترام سيادة الدول، محذرين من مغبّة انزلاق المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر في ضوء التصعيد الراهن.