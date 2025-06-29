الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكه لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان

في السياق، أفاد الإعلام اللبناني، الأربعاء، أن طائرة استطلاع إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية قرب تجمع للأهالي في بلدة حولا الجنوبية، أثناء مواكبتهم لجان الكشف على المنازل المتضررة.

وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال أطلقت النار على شاحنة في حي طوفا ببلدة ميس الجبل، جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات".

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية أن طائرة استطلاع إسرائيلية ألقت قنبلة على منطقة مشاع في بلدة المنصوري الجنوبية، ما أسفر عن إصابة مواطن بجروح، بحسب ما أعلنه مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان رسمي.

وفي السياق ذاته، أشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى تسجيل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي، صباح الأربعاء، في أجواء محيط مجرى نهر القاسمية والمناطق المجاورة.

وتطرح هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى الطروحات التي تدعو إلى الاكتفاء بالوسائل الدبلوماسية في مواجهة العدوانية الإسرائيلية.