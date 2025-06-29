الرئيس اللبناني: الاحتلال يضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، حذّر فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون من استمرار التصعيد الإسرائيلي، قائلاً: "'إسرائيل' تواصل ضربها عرض الحائط بالقرارات والدعوات الإقليمية والدولية لوقف العنف". ودعا المجتمع الدولي إلى "تحرّك فاعل لوضع حدّ لهذه الاعتداءات التي تهدد استقرار لبنان والمنطقة".

من جانبه، أدان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، في بيان رسمي، الاعتداءات الإسرائيلية على قضاء النبطية، واصفًا إياها بـ"الخرق الفاضح للسيادة الوطنية وتهديدٍ للاستقرار".

في سياق متصل، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق في قضاء النبطية جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي شنّ نحو 20 غارة شكلت ما يُعرف بـ"الحزام الناري" على التلال المطلة على منطقة الشقيف، شملت مناطق الخردلي، كفرتبنيت، وعلي الطاهر.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن طائراته المقاتلة قصفت موقعا استخدمه "حزب الله" اللبناني لإدارة منظومة نيرانه الدفاعية في منطقة سلسلة جبال البوفور في جنوب لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن "الموقع الذي تم قصفه جزء من مشروع تحت الأرض كبير تم تعطيله بالكامل بعد الضربات الإسرائيلية".

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي على أنه "لن يسمح بمحاولات حزب الله للعمل في الموقع وسيواصل عملياته للقضاء على أي تهديد ضد 'إسرائيل'."

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال وحزب الله دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية. وكان من المفترض أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي كليًا من الأراضي اللبنانية بحلول 26 كانون الثاني/يناير الماضي، لكن الاحتلال لم يلتزم بالموعد، وتم تمديد المهلة حتى 18 شباط/فبراير، قبل أن تعلن لاحقًا إبقاء قواتها في "مناطق عازلة".