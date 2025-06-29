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سرايا القدس تفجّر عبوة في آلية إسرائيلية شرقي حي التفاح في مدينة غزة

سرايا القدس تفجّر عبوة في آلية إسرائيلية شرقي حي التفاح في مدينة غزة
الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، السبت، تفجير عبوة من نوع "زلزال 4" في آلية عسكرية إسرائيلية في أثناء توغلها شرقي حي التفاح في مدينة غزة شمالي القطاع.

وتأتي هذه العملية، بعد سلسلة عمليات نفّذتها السرايا في وقتٍ سابق من يوم السبت، حيث سيطرت قواتها على طائرة استطلاعية إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما فجّرت عبوة ناسفة شديدة الانفجار بآلية عسكرية إسرائيلية كانت تتوغّل في "شارع 5" شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت سرايا القدس إلى أنّ العملية جاءت في إطار استمرار الاستنزاف الميداني لقوات الاحتلال المتوغلة داخل القطاع.

كذلك، عرضت "السرايا" مشاهد مصوّرة تظهر لحظة استهداف تجمّعات للجنود والآليات الإسرائيلية بقذائف الهاون في محيط تلة المنطار شرق حي الشجاعية.

وأكدت أنّ الضربات حقّقت إصابات مباشرة، ضمن عمليات الاستحكام المدفعي التي تستهدف مواقع التمركز العسكري الإسرائيلي.

بدورها، أعلنت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف 4 حفارات هندسية إسرائيلية (من نوع "بواقر") بقذائف "الياسين 105"، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل مباشر، وسط بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

وأكدت أنّ مقاتليها رصدوا سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال في موقع الاستهداف، مشيرةً إلى أنّ طائرات مروحية إسرائيلية هبطت في المكان لإجلاء الإصابات.

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