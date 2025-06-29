عراقجي: الشعب الايراني المقاوم سيصمد حتى آخر قطرة دم

وكتب عراقجي في مدونة باللغة الإنجليزية على منصة التواصل الاجتماعي اكس: مرة أخرى، أظهر الشعب الإيراني العظيم للعالم قوته وصموده المذهلين.

واضاف: إن الامواج الهادرة لعشاق الوطن الذين خرجوا إلى الشوارع لتكريم القادة العسكريين والعلماء والباحثين والمواطنين الشهداء، بمن فيهم النساء والأطفال الأبرياء الذين قُتلوا بوحشية على يد الكيان الصهيوني الجبان، تحمل جميعًا رسالة واضحة.

وتابع عراقجي: على النقيض من الكيان الصهيوني الضعيف والعاجز، فإننا لا نخفي خسائرنا أبدًا؛ نحن فخورون بشهدائنا، فهم قدوتنا. كونوا على ثقة، فمقابل كل ضابط أو عالم فقدناه، يصطف المئات ليحلوا محله.

واكد أن: الشعب الإيراني القوي والمقاوم سيقف حتى آخر قطرة دم في وجه كل من يريد أن يقرر مصيرنا.