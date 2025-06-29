الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 29-06-2025

الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 12-06-2025

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش 11-06-2025