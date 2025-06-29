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مستعدون لردّ حاسم اذا تكرّر اي عدوان..

اللواء موسوي: نشك في استمرارية وقف إطلاق النار

اللواء موسوي: نشك في استمرارية وقف إطلاق النار
الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٩:١٥ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من هشاشة وقف إطلاق النار، منوها الى عدم الثقة بالتزام العدو بتعهداته.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء سيد عبدالرحيم موسوي، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، أن الهجوم الذي شنّه الكيان الصهيوني وأمريكا على الأراضي الإيرانية جاء رغم ضبط النفس الإيراني، وفي وقت كانت فيه المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن جارية.

وأوضح موسوي أن "هذين النظامين أثبتا مرة أخرى عدم التزامهما بأي قاعدة أو معيار دولي، كما ظهر ذلك بوضوح للعالم خلال العدوان المفروض الذي استمر 12 يوماً".


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وأضاف: "لم نكن البادئين بالحرب، لكننا رددنا على العدوان بكل ما نملك من قوة، ونظراً لشكّنا الكامل في التزام العدو بتعهداته، ومن بينها اتفاق وقف إطلاق النار، فإننا على استعداد لتوجيه ردّ حاسم في حال تكرار أي عدوان".

من جانبه، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن "المملكة لم تكتفِ بإدانة الاعتداءات، بل بذلت جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب العدوانية". كما قدّم تعازيه باستشهاد عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية خلال الحرب الأخيرة.

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