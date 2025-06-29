'تكاليف الحرب' تفجّر خلافا بين وزارتي 'حرب' و'مالية' كيان 'إسرائيل'

ونقل موقع "المنار" عن الصحيفة قولها بان جيش الاحتلال أكد أنه بحاجة ملحة لتجديد ذخائر الصواريخ الاعتراضية بعد الحرب مع إيران، بينما ردت وزارة المالية على هذا الطلب بالقول إن الجيش يهدر الأموال على قوات الاحتياط.

تطالب وزارة الحرب بإضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران والعملية الأخيرة على غزة، وهما عمليتان عسكريتان لم يتم تضمينهما في مشروع قانون ميزانية 2025، وفقًا لوزارة المالية.

وأعرب مسؤولون في وزارة الحرب عن أملهم في تدخل عاجل من رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى تفاهم بين الوزارتين.

تشير تقديرات إسرائيلية أولية إلى أن الحرب على إيران كلّفت الخزينة الإسرائيلية حوالي 22 مليار شيكل (6.2 مليارات دولار) بشكل مباشر، بما في ذلك 10 مليارات شيكل لتمويل إنفاق الجيش، والذي يشمل الذخيرة وصواريخ منظومات الاعتراض وتكاليف تجنيد قوات الاحتياط.

كما كشفت تقارير اقتصادية إسرائيلية أن الحرب كلّفت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر مباشرة تُقدَّر بـ12 مليار دولار، تشمل النفقات العسكرية والأضرار الناجمة عن الضربات الصاروخية وتعويضات الشركات والأفراد وتكاليف إعادة الإعمار.

وتوقعت التقارير أن ترتفع الكلفة إلى 20 مليار دولار إذا تم استكمال تقديرات الأضرار غير المباشرة وتعويضات الجبهة الداخلية.

في وقت سابق، أشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن الجيش الإسرائيلي قدّم طلبًا للحصول على 40 مليار شيكل إضافية (حوالي 11.7 مليار دولار) لتعويض خسائره، بعدما سبق له طلب 10 مليارات ثم 30 مليارًا قبل اندلاع الحرب، موضحة أن تلك المطالب تشمل شراء صواريخ اعتراضية وذخائر هجومية وإعادة ملء مخزون التسليح.