الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥
٠٥:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

عاشوراء السيدة زينب (ع)... قمع مسلح بيد الإدارة الجديدة

عاشوراء السيدة زينب (ع)... قمع مسلح بيد الإدارة الجديدة
الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة السيدة زينب (ع) في ريف دمشق توتراً أمنياً ملحوظاً، تزامناً مع إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع)، بعد أن شنّت مجموعات ملثّمة تنتمي لجهاز الأمن الداخلي التابع للإدارة السورية الجديدة، حملة مداهمات وتفتيش عنيفة وعشوائية طالت المارة دون استثناء.

ووفقاً لمصادر ميدانية، فقد أقدم المسلحون على إيقاف الأهالي والاعتداء بالضرب على كل من لا يحمل بطاقة هوية، وسط تهديدات بالقتل، في مشهد أثار الذعر بين المشاركين في المجالس العاشورائية.

وأشارت المعلومات إلى أن بعض الأطفال تعرضوا للاعتداء، لا سيما من كانوا يرتدون الملابس السوداء حداداً على الإمام الحسين (ع).

كما أفادت المصادر بأن أحد الشبان وُجهت إليه تهمة "الكفر"، وتعرض للضرب الوحشي حتى سقط أرضاً غير قادر على الوقوف.

المزيد.. بعد مجزرة مار إلياس.. الكشف عن مخطط لاستهداف دمشق ومقام السيدة زينب (ع)

وشوهد مسلحون يحملون سكاكين وهم يقفون أمام المجالس، يطلقون الشتائم ويثيرون الرعب بين المشاركين، في ما وصفته المصادر بتصعيد ممنهج وخطير يأتي في ظل أجواء متوترة تعيشها المدينة.

ويُنظر إلى هذه الممارسات على أنها محاولة لاستفزاز مشاعر المؤمنين وزعزعة الأمن في واحدة من أبرز المناطق التي تحتضن الشعائر الحسينية في سوريا.

روابط ذات صلة

السلطات السورية تنفي إصدار قرار بمنع إقامة المجالس الحسينية

بعد مجزرة مار إلياس.. الكشف عن مخطط لاستهداف دمشق ومقام السيدة زينب (ع)

الكشف عن تفاصيل الهجوم على مكتب السيد السيستاني في سوريا

سوريا.. توجيه رسمي لمراجعة أسماء المحال التجارية في السيدة زينب (ع)