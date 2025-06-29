عاشوراء السيدة زينب (ع)... قمع مسلح بيد الإدارة الجديدة

ووفقاً لمصادر ميدانية، فقد أقدم المسلحون على إيقاف الأهالي والاعتداء بالضرب على كل من لا يحمل بطاقة هوية، وسط تهديدات بالقتل، في مشهد أثار الذعر بين المشاركين في المجالس العاشورائية.

وأشارت المعلومات إلى أن بعض الأطفال تعرضوا للاعتداء، لا سيما من كانوا يرتدون الملابس السوداء حداداً على الإمام الحسين (ع).

كما أفادت المصادر بأن أحد الشبان وُجهت إليه تهمة "الكفر"، وتعرض للضرب الوحشي حتى سقط أرضاً غير قادر على الوقوف.

وشوهد مسلحون يحملون سكاكين وهم يقفون أمام المجالس، يطلقون الشتائم ويثيرون الرعب بين المشاركين، في ما وصفته المصادر بتصعيد ممنهج وخطير يأتي في ظل أجواء متوترة تعيشها المدينة.

ويُنظر إلى هذه الممارسات على أنها محاولة لاستفزاز مشاعر المؤمنين وزعزعة الأمن في واحدة من أبرز المناطق التي تحتضن الشعائر الحسينية في سوريا.