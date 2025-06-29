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غروسي: إيران لديها القدرة على استئناف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر

غروسي: إيران لديها القدرة على استئناف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر
الأحد ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن "إيران ما زالت تمتلك قدرات نووية تؤهلها لإنتاج اليورانيوم المخصب خلال أشهر، رغم الهجمات التي استهدفت منشآتها".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "إيران قد تتمكن من إنتاج اليورانيوم المخصب خلال أشهر قليلة، رغم الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت منشآتها النووية".

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" يوم الأحد، أشار غروسي إلى أن القدرات الإيرانية لا تزال قائمة، مؤكداً أن "بضع سلاسل من أجهزة الطرد المركزي يمكن أن تعود للعمل خلال وقت قصير، وربما أقل من ذلك".

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وأكد غروسي أن الهجمات أعاقت بشكل كبير منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، إلا أن التقدم النووي الإيراني يبقى قائماً من الناحية التقنية، مضيفاً: "لا يمكن إلغاء المعرفة أو القدرات التي تمتلكها إيران".

وفي ما يتعلق بتقارير عن نقل طهران لمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الضربات، قال غروسي أنه ليس من الواضح حتى الآن مكان تلك المواد، مشيراً إلى احتمال تدمير بعضها أو نقلها قبل الهجوم.

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