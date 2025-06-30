قوات الاحتلال تستهدف مدنيين سوريين تعتقلهما في ريف درعا

ووفق المعلومات، أُصيب الشابان بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار، قبل أن تقوم القوات الإسرائيلية باعتقالهما واقتيادهما إلى داخل الأراضي المحتلة في الجولان السوري المحتل.

وتشهد نقطة الهاون، التي كانت سابقًا موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام السوري، تحركات مكثفة للقوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، شملت عمليات تجريف للأراضي وإقامة سواتر ترابية باتجاه قرية كويا،وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد ميداني إسرائيلي ملحوظ في جنوب سوريا، وسط غياب تام أو تحرك من الجهات الرسمية السورية.

واليوم توغلت قوة إسرائيلية داخل بلدة رويحينة الواقعة في ريف القنيطرة الأوسط.

ووفق للمعلومات، فتشت القوات عدة منازل تعود لمدنيين، وقامت بالتقاط صور شخصية لأصحابها، كما عمد الجنود إلى خلع أبواب منازل مغلقة وغير مأهولة، وتخريب محتوياتها، ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من الأبنية.