الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
١١:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات الاحتلال تستهدف مدنيين سوريين تعتقلهما في ريف درعا

قوات الاحتلال تستهدف مدنيين سوريين تعتقلهما في ريف درعا
الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

أقدمت القوات الإسرائيلية على إطلاق النار باتجاه شابين من أبناء قرية صيصون، أثناء مرورهما بدراجة نارية قرب نقطة الهاون الواقعة في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك، في الريف الغربي من محافظة درعا، وذلك خلال توجههما لزيارة أقارب لهما في المنطقة.

ووفق المعلومات، أُصيب الشابان بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار، قبل أن تقوم القوات الإسرائيلية باعتقالهما واقتيادهما إلى داخل الأراضي المحتلة في الجولان السوري المحتل.

إقرأ أيضاً..قوات إسرائيلية تعتدي على عائلة سورية بالقنيطرة وتعتقل رب الأسرة

وتشهد نقطة الهاون، التي كانت سابقًا موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام السوري، تحركات مكثفة للقوات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، شملت عمليات تجريف للأراضي وإقامة سواتر ترابية باتجاه قرية كويا،وتأتي هذه الحادثة في سياق تصعيد ميداني إسرائيلي ملحوظ في جنوب سوريا، وسط غياب تام أو تحرك من الجهات الرسمية السورية.

واليوم توغلت قوة إسرائيلية داخل بلدة رويحينة الواقعة في ريف القنيطرة الأوسط.

ووفق للمعلومات، فتشت القوات عدة منازل تعود لمدنيين، وقامت بالتقاط صور شخصية لأصحابها، كما عمد الجنود إلى خلع أبواب منازل مغلقة وغير مأهولة، وتخريب محتوياتها، ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من الأبنية.

روابط ذات صلة

شاهد.. تصاعد التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة ودرعا جنوب سوريا!

خبير عسكري يكشف عن المخطط الخطير الذي يحضّر لسوريا!

استشهاد طفل وإصابة مواطن سوري في ريفي درعا وإدلب