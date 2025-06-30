غارات إسرائيلية تودي بحياة 29 فلسطينيًا في غزة+فيديو

ففي مدينة جباليا شمال القطاع، استُشهد 18 مواطنًا وأُصيب عدد آخر، جراء قصف استهدف منزلًا لعائلة الصادق، فيما استُشهد مواطنان آخران في غارة على شارع غزة القديمة في بلدة جباليا. كما أدى قصف مدخل مدرسة زينب قرب دوار حلاوة في جباليا البلد إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، معظمهم من النازحين الذين لجؤوا إلى المدرسة طلبًا للأمان.

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وفي مدينة غزة، استُشهد ثلاثة مواطنين وأُصيب آخرون، إثر قصف استهدف مدرسة الحرية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، والتي كانت تؤوي نازحين منذ أسابيع.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استُشهد مواطن جراء قصف استهدف منطقة الشيخ ناصر. كما استُشهد مواطن آخر وأُصيب عدد من الجرحى أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية قرب محور وادي غزة، وسط القطاع.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 56,500 شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب 133,419 جريحًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط صعوبات تعيق وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ.